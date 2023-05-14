زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة شيمودا التابعة لمحافظة شيزوكا اليابانية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال على بعد 142 كيلومترًا عن جنوب شرق شيمودا، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.