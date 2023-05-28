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على عمق 85 كيلومترًا

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال كولومبيا

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال كولومبيا
المواطن - فريق التحرير

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وقع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال كولومبيا مساء اليوم الأحد.

عملية مسح

جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا: إنها تنفذ حاليًّا عملية مسح ولم تشر إلى وقوع أضرار.

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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومترًا.

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