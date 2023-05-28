زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال كولومبيا

وقع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال كولومبيا مساء اليوم الأحد.

عملية مسح

جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا: إنها تنفذ حاليًّا عملية مسح ولم تشر إلى وقوع أضرار.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومترًا.