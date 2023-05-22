Icon

باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي Icon شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز Icon نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له Icon البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا Icon لحظة انطلاق مركبة دراغون ‎نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي Icon موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم Icon زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا Icon علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم Icon المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها Icon تحية من علي وريانة قبل الانطلاق نحو الفضاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ساحل شمال كاليفورنيا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأحد.

تفاصيل الزلزال

وتم تسجيل الهزة الأرضية بعد الظهر على بعد 74.3 أميال شرق وشمال شرق يوريكا و63.5 ميل شرق بتروليا بالقرب من مقاطعة هومبولت في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بـ حساب المواطن

الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بـ حساب المواطن

بدء تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية بالمنازل

بدء تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية بالمنازل

وأفادت الهيئة، بأن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين.

قد يهمّك أيضاً
مُسن سعودي يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع سائح

مُسن سعودي يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع سائح

62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

ووفقًا لردود المستخدمين على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد شعر السكان بالهزة الأرضية في فيرنديل ولوليتا وفورتونا ووايتهورن ويوريكا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا
غرائب

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد...

غرائب
لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض
السعودية اليوم

لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر الأحمر
تقارير

لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر...

تقارير
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها
السعودية اليوم

ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها

السعودية اليوم