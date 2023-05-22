زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ساحل شمال كاليفورنيا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأحد.
وتم تسجيل الهزة الأرضية بعد الظهر على بعد 74.3 أميال شرق وشمال شرق يوريكا و63.5 ميل شرق بتروليا بالقرب من مقاطعة هومبولت في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة.
وأفادت الهيئة، بأن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين.
ووفقًا لردود المستخدمين على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد شعر السكان بالهزة الأرضية في فيرنديل ولوليتا وفورتونا ووايتهورن ويوريكا.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.