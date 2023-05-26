زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، وقوع زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل طوكيو مساء الجمعة، مستبعدة خطر حدوث تسونامي.
وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترًا، في الساعة 19,03 بالتوقيت المحلي (10,03 ت ج) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.
كما أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع الزلزال أيضًا وبالقوة نفسها.
وقالت السلطة النووية للبلاد: إنه لم تكتشف اختلالات في المحطات النووية في كل أنحاء المنطقة.
وقبل لحظات من شعور سكان طوكيو بالهزة حضّ نظام الإنذار الياباني للزلازل محطات التلفزيون على التنبيه لوصول هزة قوة محتملة.