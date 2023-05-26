زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، وقوع زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل طوكيو مساء الجمعة، مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

تفاصيل الزلزال

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترًا، في الساعة 19,03 بالتوقيت المحلي (10,03 ت ج) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

كما أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع الزلزال أيضًا وبالقوة نفسها.

وقالت السلطة النووية للبلاد: إنه لم تكتشف اختلالات في المحطات النووية في كل أنحاء المنطقة.

وقبل لحظات من شعور سكان طوكيو بالهزة حضّ نظام الإنذار الياباني للزلازل محطات التلفزيون على التنبيه لوصول هزة قوة محتملة.