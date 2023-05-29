زلزال في البحر المتوسط

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كشف مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أمس الأحد، عن وقوع زلزال جديد في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل تركيا.
وأردف مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 1.8 كيلو متر تحت سطح الأرض.
وحدثت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.
وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.
ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه “كارثة القرن”.
وبلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف قتيل.