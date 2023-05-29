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علي عمق 1.8 كيلو تحت سطح الأرض

زلزال في البحر المتوسط

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
زلزال في البحر المتوسط
المواطن - فريق التحرير

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كشف مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أمس الأحد، عن وقوع زلزال جديد في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل تركيا.

تفاصيل الزلزال

وأردف مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 1.8 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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وحدثت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه “كارثة القرن”.

وبلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف قتيل.

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