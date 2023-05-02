زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر

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كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة يونان الصينية جنوب غربي الصين.
ووقع الزلزال في الساعة 15.27 بالتوقيت المحلي، على بعد 34 كيلومترًا من مدينة باوشان التي يبلغ عدد سكانها 935.6 ألف نسمة، وفقًا لبيانات الهيئة.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.