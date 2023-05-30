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رفع الطاقة الاستيعابية بالتزامن مع الإجازة المطولة

زوار سيتي ووك يعيشون أسعد اللحظات

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
زوار سيتي ووك يعيشون أسعد اللحظات
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المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة، لحظات الفرح والسعادة التي يعيشها زوار منطقة سيتي ووك، إحدى فعاليات جدة 2023، حيث تتواصل الفعاليات بمزيد من المرح والسعادة والمتعة والترفيه.

مواعيد استقبال الزوار

وتستمر الفعاليات حتى 7 يونيو 2023، وتستقبل منطقة سيتي ووك الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 01.00 صباحًا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل.

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ويتم استقبال الزوار من المواطنين والمقيمين في إجازة نهاية الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 02.00 صباحًا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 01.00 بعد منتصف الليل.

رفع الطاقة الاستيعابية

في وقت سابق، أعلن تقويم فعاليات جدة 2023، رفع الطاقة الاستيعابية، لمنطقة “السيتي ووك”؛ نظرًا للإقبال الكبير للزوار والذي يتزامن مع الإجازة المدرسية المطولة.

سيتي ووك

وأصبحت منطقة الـ“سيتي ووك” وجهة ترفيهية لسكان وزوار جدة للاستمتاع وقضاء أوقات جميلة، فهو يستقبل فعاليات من مختلف الأشكال والأعمار تتناسب مع الكبير والصغير.

وتتقاسم 10 مناطق مجهزة بمنطقة “سيتي ووك” بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، والعديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.

 

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