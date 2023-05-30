زوار سيتي ووك يعيشون أسعد اللحظات

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وثقت لقطات مصورة، لحظات الفرح والسعادة التي يعيشها زوار منطقة سيتي ووك، إحدى فعاليات جدة 2023، حيث تتواصل الفعاليات بمزيد من المرح والسعادة والمتعة والترفيه.
وتستمر الفعاليات حتى 7 يونيو 2023، وتستقبل منطقة سيتي ووك الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 01.00 صباحًا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل.
ويتم استقبال الزوار من المواطنين والمقيمين في إجازة نهاية الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 02.00 صباحًا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 01.00 بعد منتصف الليل.
في وقت سابق، أعلن تقويم فعاليات جدة 2023، رفع الطاقة الاستيعابية، لمنطقة “السيتي ووك”؛ نظرًا للإقبال الكبير للزوار والذي يتزامن مع الإجازة المدرسية المطولة.
وأصبحت منطقة الـ“سيتي ووك” وجهة ترفيهية لسكان وزوار جدة للاستمتاع وقضاء أوقات جميلة، فهو يستقبل فعاليات من مختلف الأشكال والأعمار تتناسب مع الكبير والصغير.
وتتقاسم 10 مناطق مجهزة بمنطقة “سيتي ووك” بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، والعديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.