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علاقة طردية بين عمرها والأضرار المحتملة

زيادة عمر المبنى تقلل نسبة ظهور العيوب الخفية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
زيادة عمر المبنى تقلل نسبة ظهور العيوب الخفية
المواطن - فريق التحرير

أوضح المهتم بالشأن العقاري المهندس يزيد العرفج، أن زيادة عمر المبنى يقلل نسبة ظهور العيوب الخفية.

علاقة طردية

وأضاف العرفج، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن هناك علاقة طردية بين عمر المبنى والأضرار المحتملة مع مرور الزمن.

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وتابع: أن المشاكل الخاصة بالعقارات تبدأ في أولى السنوات التالية للبناء وبزيادة عمر المبنى يبدأ ظهور المشاكل الخفية في ذلك المبنى.

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كود البناء السعودي

على صعيد آخر، طبقت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكود البناء السعودي العام الماضي.

جميع أنواع المباني

وأوضحت اللجنة أن تطبيق الكود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، إضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.

 

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