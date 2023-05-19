زيلينسكي: السعودية تضطلع بدور مهم دوليًا وعالميًا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زياينسكي، إن السعودية تضطلع بدور مهم دوليًا وعالميًا مضيفًا أن بلاده مستعدة لنقل التعاون مع الرياض إلى مستوى جديد.

أهداف الزيارة المعلنة

وبحسب قناة العربية، فقد صرح الرئيس الأوكراني بأنه سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، مضيفًا أن أولوية زيارته لجدة ستكون مناقشة صيغة للسلام، وأيضًا لتعزيز العلاقة مع المملكة والعالم العربي.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن زيارته للسعودية ستتناول موضوعات بينها التعاون في مجال الطاقة.

ويُذكر أن الرئيس الأوكراني قد وصل إلى جدة لحضور القمة العربية بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، وبعد حضور الفعاليات سيتجه إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، بحسب وكالة رويترز.

قمة جدة

وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجابًا على معظم الملفات الساخنة، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.