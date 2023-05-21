زيلينسكي: باخموت الآن في قلوبنا فقط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن باخموت الآن في قلوب الأوكرانيين فقط، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قوات جيش فاغنر الخاص، بدعم من القوات الروسية، استولت على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وتحدث إلى جانب الرئيس جو بايدن في قمة مجموعة السبعة في هيروشيما باليابان، قائلًا إنه يعتقد أن المدينة قد سقطت، مضيفًا: عليكم أن تفهموا أنه حاليًا لا يوجد شيء في هذا المكان، لقد دمروا كل شيء، باتت باخموت في قلوبنا فقط.

وكان بيان الوزارة الروسية قد جاء على قناة Telegram بعد حوالي ثماني ساعات من بيان رئيس فاغنر، يفغيني بريغوزين، والذي أعلن فيه انتصاره على السلطات الأوكرانية، مضيفًا أن المدينة خضعت للسيطرة الروسية الكاملة في منتصف نهار السبت تقريبًا.

وكان يتحدث وهو إلى جانبه نحو ستة مقاتلين، مع وجود مبانٍ مدمرة في الخلفية وسمع دوي انفجارات من بعيد.

المعركة الأكثر دموية

وتعتبر المعركة التي استمرت ثمانية أشهر للسيطرة على المدينة في شرق أوكرانيا هي الأطول وربما الأكثر دموية في الصراع في أوكرانيا.

وستظل القوات الروسية تواجه المهمة الضخمة المتمثلة في الاستيلاء على الجزء المتبقي من منطقة دونيتسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية بما في ذلك العديد من المناطق شديدة التحصين.

خسائر الطرفين

وليس واضحًا من الذي دفع ثمنًا باهظًا في معركة باخموت، حيث تكبدت كل من روسيا وأوكرانيا خسائر يُعتقد أنها بالآلاف لكن أيًا منهما لم يكشف عن عدد الضحايا.

وشدد زيلينسكي على أهمية الدفاع عن باخموت في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مارس، قائلاً إن سقوطها قد يسمح لروسيا بحشد الدعم الدولي لصفقة قد تتطلب من كييف تقديم تنازلات غير مقبولة.