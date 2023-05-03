زيلينسكي: ما فعلته واشنطن معي ليس مفيدًا لسمعة البيت الأبيض

شن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حملة هجوم على واشنطن بعد فضيحة تسريبات وثائق الاستخبارات الأمريكية بشأن أوكرانيا.

خرق أمني محرج

ونفى الرئيس الأوكراني، في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” أن تكون واشنطن قد حذرته بشأن تسرب وثائق استخبارية سرية الشهر الماضي، احتوت على معلومات حساسة عن أوكرانيا، قبل انتشار الخبر في وسائل الإعلام.

وكشف الخرق الأمني المحرج عن قلق أمريكي يحيط بهجوم أوكراني مضاد محتمل ضد القوات الروسية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بقدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

سمعة البيت الأبيض

وأضاف زيلينسكي للصحيفة في مقابلة أجريت في كييف:”لم أتلق معلومات من البيت الأبيض أو البنتاغون مسبقًا”، وأضاف “لم تكن لدينا تلك المعلومات. أنا شخصيًا لم أكن على إطلاع. إنها بالتأكيد قصة سيئة”.

وعلق زيلينسكي للصحيفة على تجاهل واشنطن تحذيره “هذا ليس مفيدا لسمعة البيت الأبيض، وأعتقد أنه ليس مفيدا لسمعة الولايات المتحدة”.

تجسس أمريكي على أوكرانيا

واحتوت الوثائق أيضا على معلومات حول خسائر القوات الروسية والأوكرانية وتفاصيل حول الرحلات الجوية الاستطلاعية لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود، وتقارير تشير إلى تجسس أمريكي محتمل على أوكرانيا.

ورفض زيلينسكي تأكيد أو نفي صحة أي من المواد التي تم تسريبها، وأضاف: “أي شيء يوفر معلومات مسبقة لعدونا بطريقة أو بأخرى ينعكس بالتأكيد سلبًا علينا”.

مشاعر شخصية

ووفقا للصحيفة، لفت زيلينسكي إلى أنه يجب تغليب المجهود الحربي الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة على مشاعره الشخصية.

وقال للصحيفة: “لا يمكنني المخاطرة بدولتنا”، وتابع “حيثما يكون بإمكاني التحدث بصراحة أفعل ذلك. لكن هناك مخاطر كبيرة”.

أسوأ تسريب للوثائق

ولم يؤكد بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في حديث إلى شبكة “سي أن أن” أو ينفي ادعاء زيلينسكي، مشيرًا فقط إلى التزام واشنطن العمل عن كثب مع أوكرانيا وحلفائنا الدوليين لضمان حصولهم على المساعدة الأمنية التي يحتاجون إليها للدفاع عن بلادهم.

وتتهم السلطات الأمريكية جاك تيشيرا العنصر في الحرس الوطني البالغ 21 عامًا والذي اعتقل الشهر الماضي بنشر الوثائق السرية على الانترنت في أسوأ تسريب منذ إدوارد سنودن عام 2013.

الوثائق السرية

ويشتبه في أن تيشيرا نشر الوثائق اعتبارًا من مطلع مارس في مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي “ديسكورد”.

وأثار التسريب تساؤلات حول سبب وصول عنصر في رتبة متدنية إلى مثل هذه الأسرار التي قد تكون ضارة.