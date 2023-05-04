زيلينسكي من لاهاي: يجب محاكمة بوتين على أفعاله

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا، اليوم الخميس، حيث زار مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في مدينة لاهاي، حيث مقر المحكمة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينبغي محاكمته على “أفعاله الإجرامية”، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأضاف زيلينسكي: “نريد كلنا أن نرى فلاديمير بشكل مختلف هنا في لاهاي، في صورة الشخص الذي يستحق أن يُعاقب على أفعاله الإجرامية هنا، في عاصمة القانون الدولي. أثق بأن هذا سيحدث عندما ننتصر”.

محكمة دولية

وشدد زيلينسكي على أن كييف مصرة على إنشاء محكمة للنظر في جريمة “العدوان” الروسي.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس.

وكان زيلينسكي، الذي يجري أول زيارة لهولندا، قد وصل إلى مطار أمستردام-سخيبول اليوم بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي.