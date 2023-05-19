زيلينسكي يصل جدة لحضور القمة العربية الـ 32

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى جدة لحضور القمة العربية الـ 32 ، حيث وصل على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا، بحسب ما أفادت “العربية”.

على جانب آخر، كشفت مصادر لـ”رويترز” أن الرئيس الأوكراني سيغادر جدة بعد مشاركته في القمة العربية إلى هيروشيما لحضور اجتماعات G7.

قمة جدة

وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.