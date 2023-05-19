ضمك عينه على نقاط مباراة الهلال لحسم البقاء جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي ملك الأردن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية ولي عهد الكويت يصل جدة للمشاركة في القمة العربية زيلينسكي يصل جدة لحضور القمة العربية الـ 32 محمد فوزير يقود التشكيل المثالي للجولة الـ27 الهيئة الملكية تنظم حملة تطوعية للتشجير في مكة المكرمة منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32 البرهان يعفي حميدتي من منصبه بمجلس السيادة السوداني
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى جدة لحضور القمة العربية الـ 32 ، حيث وصل على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا، بحسب ما أفادت “العربية”.
مراسل #العربية عبد الرحمن العصيمي يؤكد حضور #زيلينسكي في #قمة_جدة: الخطوة تأتي استكمالا للدور السعودي لحل أزمة #أوكرانيا pic.twitter.com/cA5AiAgtZ0قد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 19, 2023
على جانب آخر، كشفت مصادر لـ”رويترز” أن الرئيس الأوكراني سيغادر جدة بعد مشاركته في القمة العربية إلى هيروشيما لحضور اجتماعات G7.
وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.
ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.