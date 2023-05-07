زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل

وثق مقطع فيديو متداول، مناشدة جندي عراقي إلى القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع، ثابت العباسي، بخصوص الزي العسكري.

ويظهر الفيديو المتداول، جنديًّا عراقيًّا يشكو من رداءة نوعية الزي العسكري الموزع من قبل وزارة الدفاع والمفترض أنه مصنوع خصيصًا (محليًّا) إلا أن الفيديو يظهر أنها صناعة صينية تكون حارة صيفًا باردة شتاءً.