تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان “ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول لقطات عفوية لـ الأمير لويس تخطف أنظار العالم 125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو تصويت بشأن عودة سوريا في اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023 لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة
أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر ).
وأوضح البنك السعودي البريطاني “ساب”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول بارتفاع 76 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني على النحو التالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|3,801
|1,590
|139.06
|3,198
|18.86
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|2,534
|1,414
|79.21
|2,292
|10.56
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|3,218
|2,013
|59.86
|2,936
|9.6
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|2,012
|1,179
|70.65
|1,652
|21.79
|صافي الربح (الخسارة)
|1,765
|1,004
|75.8
|1,389
|27.07
|إجمالي الدخل الشامل
|2,341
|735
|218.5
|1,333
|75.62
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|229
|60
|281.67
|212
|8.02
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|1,006
|841
|19.62
|1,077
|-6.59
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي