“ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر ).

أرباح بنك ساب

وأوضح البنك السعودي البريطاني “ساب”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول بارتفاع 76 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني على النحو التالي: