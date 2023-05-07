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“ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
“ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر ).

أرباح بنك ساب

وأوضح البنك السعودي البريطاني “ساب”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول بارتفاع 76 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وجاءت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني على النحو التالي:

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 3,801 1,590 139.06 3,198 18.86
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 2,534 1,414 79.21 2,292 10.56
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 3,218 2,013 59.86 2,936 9.6
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 2,012 1,179 70.65 1,652 21.79
صافي الربح (الخسارة) 1,765 1,004 75.8 1,389 27.07
إجمالي الدخل الشامل 2,341 735 218.5 1,333 75.62
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 229 60 281.67 212 8.02
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 1,006 841 19.62 1,077 -6.59
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

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