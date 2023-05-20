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تحتوي على ميزة الفحص البدني الدقيق

ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة هواوي الصينية ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch 4، التي تأتي كأول ساعة ذكية قادرة على قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم.

قياس السكر في الدم

وتعتبر ميزة قياس نسبة السكر في الدم في ساعة Huawei Watch 4 الجديدة إنجازًا للشركة الصينية في مجال الصحة الذكية، حيث ستعمل هذه الميزة على قياس ومراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا ما كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

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كما ستكون هذه الميزة مفيدة لتتبع مستويات السكر في الدم على مدار اليوم لدى المصابين بمرض السكري، أو الذين هم في مرحلة ما قبل السكري، دون الحاجة إلى الوخز المتكرر بالأجهزة التقليدية.

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مميزات أخرى

ومع ذلك، فقد لا تكون الساعة بديلًا عن الفحوصات الطبية أو أجهزة القياس المتخصصة. ولم تكشف هواوي بشكل مفصّل عن آلية قياس نسبة السكر في الدم في الساعة الجديدة.

وتقدم ساعة هواوي الجديدة أيضًا ميزة أخرى وهي الفحص البدني الدقيق، التي تعمل على قياس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بضغطة زر في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع إعطاء تقرير بالفحص. هذا يشمل قياس معدل نبض القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والوظائف التنفسية، وحالة الشرايين الدموية، وغير ذلك.

شكل الساعة

يُذكر أن جسم الساعة دائري الشكل، مع شاشة مغطاة ومحمية بزجاج “السافير” العالي الصلابة، وهي بقياس إنش ونصف من نوع AMOLED، كما أن وزن وسمك الساعة أقل بقرابة 10% مقارنةً بالإصدار السابق.

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