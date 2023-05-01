سالم الدوسري مهدد بالإيقاف 3 مباريات آسيويًّا

كشفت تقارير إعلامية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفكر في إصدار عقوبة ضد سالم الدوسري لاعب الهلال بإيقافه 3 مباريات آسيويًّا، بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة أمس السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وقال برنامج “أكشن مع وليد”: إن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستتجه لإيقاف الدوسري 3 مباريات في دوري أبطال آسيا.

عقوبة سالم الدوسري

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه في “تويتر”: “صدر قرار داخلي بعد النهائي أمس بخصم 50% من مرتب اللاعب الذي تحصل على بطاقة حمراء، في إشارة واضحة إلى غضب إداري من تصرف اللاعب”.

وكان الحكم العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه الدوسري في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.