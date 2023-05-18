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سامسونج تخطط لإطلاق عملة رقمية غير متصلة بالإنترنت

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
سامسونج تخطط لإطلاق عملة رقمية غير متصلة بالإنترنت
المواطن - فريق التحرير

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تخطط عملاقة التكنولوجيا سامسونج، لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، بالتعاون مع بنك كوريا، وفقًا لما نقلته CNBC.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع البنك المركزي في البلاد لإجراء بحث تقني حول العملة المشفرة.

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دون اتصال بالإنترنت

وقالت: إن مثل هذه العملة الرقمية التي يصدرها بنك مركزي ستعمل “دون اتصال بالإنترنت”، ويمكن إرسالها بين مالكي هواتفها الذكية Galaxy والساعات الذكية بفضل شريحة آمنة في الأجهزة.

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ولفتت Samsung إلى أن المدفوعات يمكن أن تتم بين الأجهزة من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات قريبة المدى، المدمجة في الهواتف الذكية لتمكين المدفوعات غير التلامسية.

وأوضحت أنها بالتعاون مع بنك كوريا تتطلعان إلى مواصلة البحث عن كيفية تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالمدفوعات بدون إنترنت، لدعم المعاملات الموثوقة في حالات الطوارئ حتى بدون اتصالات الشبكة.

محاولات أخرى

تعمل الدول من الصين إلى الولايات المتحدة على تطوير أبحاثها وتجاربها فيما يسمى بالعملات الرقمية للبنوك المركزية على أمل أن يصبح من الأسهل على المستهلكين إرسال الأموال على الفور.

أنشأت الصين بالفعل نسخة رقمية من اليوان الصيني وتقوم بتجربة عملتها الرقمية للبنك المركزي في العديد من المدن، بينما تدرس أمريكا أيضًا عن كثب ما إذا كانت ستطرح نسخة رقمية من الدولار، وكيف سيعمل ذلك.

أثار بعض المعلقين تساؤلات حول الجوانب العملية لإصدار عملات البنوك المركزية الرقمية؛ نظرًا لسهولة إجراء التحويلات بالطرق المتاحة حاليًّا مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات تحويل الأموال والعملات المشفرة.

تتيح العديد من العملات الرقمية المطورة بشكل خاص للأشخاص حاليًّا إجراء مدفوعات شبه فورية أيضًا، لكن الغالبية العظمى من العملات المشفرة البارزة مثل البيتكوين شديدة التقلب.

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