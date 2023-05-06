سامي الجابر: يبقى الهلال زعيمًا للقارة وسيكون أقوى

أعرب نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر عن حزنه لخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، مؤكدًا أنه سيعود أقوى.

تعليق سامي الجابر

وعلق سامي الجابر على الخسارة، قائلًا: “الحمدلله على كل حال.. الخسارة مؤلمة دائماً، العزاء الوحيد أنها فرصة للتصحيح ووضع اليد على مكامن الخلل”.

وتابع سامي الجابر حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تعودنا في الهلال يوماً عليك ومواسم لك يبقى الهلال زعيماً للقارة وسيكون أقوى في قادم المنافسات بإذن الله”.

خسارة الهلال ضد أوراوا

ولعب أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

ومنحت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري أبطال آسيا، الفرصة أمام بطل دوري روشن، لتمثيل السعودية في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في الرياض شهر ديسمبر المقبل.