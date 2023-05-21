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ضمن منافسات دوري روشن

سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم الإسباني سانتي مينا، في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خلال مواجهة النصر المقبلة.

أرقام سانتي مينا

وبدأ سانتي مينا منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، وخطف الأنظار خلال أول 11 جولة من دوري روشن السعودي، قبل أن ينخفض تأثيره تدريجيًا، رغم اعتماد المدير الفني سانتي مينا عليه بشكل مستمر.

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وشارك سانتي مينا في 24 مباراة مع الشباب في دوري روشن السعودي، بينهم 22 مواجهة كأساسي، وساهم في تسجيل 7 أهداف خلال أول 11 جولة، ثم اكتفى بالمساهمة في إحراز 3 أهداف فقط.

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سانتي مينا
سانتي – المصدر @AlShababSaudiFC

وعلى الرغم من تراجع تأثير سانتي مينا، إلا أنه يُعد ثالث أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم، خلف البرازيلي كارلوس جونيور والأرجنتيني كريستان جوانكا.

ونجح النجم الإسباني في تسجيل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، وقام بـ24 تسديدة على المرمى بدقة 43.6%، وصنع 12 فرصة، ولديه 6 مراوغات ناجحة، وقام بـ322 تمريرة بدقة 76.1%.

سانتي مينا
سانتي – المصدر @AlShababSaudiFC

النصر ضد الشباب

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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