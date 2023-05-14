سبب التغير السريع للمناخ في السعودية

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تحدث خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن سبب سرعة تغير المناخ في المملكة والإمارات واليمن وسلطنة عمان.
ما سبب تغير المناخ في #السعودية و #الإمارات و #اليمن و #عمان بسرعة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/knEwlaCtlrقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 14, 2023
وأضاف الزعاق، خلال فقرة تقويم التي يقدمها على قناة العربية، أن تلك المناطق هي مناطق عبور لحركة الشمس السنوية من الشمال إلى الجنوب.
واسترسل خبير الأرصاد الجوية، أن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب على هيئة بندول ويكون دخول الصيف فلكيًّا بوصولها إلى أقصى ميل لها شمالًا، ويكون وصولها إلى أدنى ميل لها جنوبًا بدء دخول الشتاء فلكيًّا.
وأردف مقدم فقرة تقويم اليومية، أن مرور الشمس على خط الاستواء يكون مرحلة الاعتدال الربيعي والخريفي، مشيرًا إلى أن الشمس تتعامد في تلك الفترة على المسطحات المائية في بحر العرب.
واكمل الزعاق: الشمس تتعامد أيضًا في تلك الفترة على المملكة وأجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، ما يؤدي إلى سرعة تقلبات مناخ تلك المناطق في تلك الفترة بسبب التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى والفوارق الضغطية.