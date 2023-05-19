سبب ظهور البقعة السوداء على جانبي وجنات الوجه

فسر استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر الدكتور سليم الكريع، سبب ظهور ‏بقعة سوداء على جانبي الوجنات، موضحًا طريقة علاجها.

بقعة سوداء

وقال الكريع خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: بقعة سوداء على جانبي الوجنات يصاحبها اسمرار بالرقبة والإبط أحيانًا سطحها متعرج، مشيرًا إلى أنه ليست مجرد لون، وغالبًا يعاني المصاب من زيادة بالوزن فهل هذا كلف؟

وتابع: لا.. هذا ما يسمى بالتقرن أو الشواك الأسود، وهو قد يدل على مقاومة الإنسولين بالجسم وبالتالي الإصابة بداء السكري في المستقبل.

طرق العلاج

واختتم قائلًا: من أهم الخطوات العلاجية خسارة الوزن وبعدها التقشير.