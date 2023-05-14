سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

كشف نادي الاتفاق، قبل قليل، عن سبب غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، سعيد المولد عن مباراة اليوم أمام الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

سعيد المولد يغيب

وأعلن المدير الفني كازولا عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الشباب، وشهد غياب سعيد المولد، الأمر الذي أثار تساؤلات الجماهير.

ولفت نادي الاتفاق الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سعيد المولد تعرض إلى نزلة برد، يوم أمس السبت، الأمر الذي ساهم في عدم مشاركته خلال مواجهة الشباب اليوم.

وجاء تشكيل الاتفاق لمباراة اليوم كالتالي؛ باولو فيكتور، عبدالرحمن العبيد، سعد آل موسى، داركو فيلكوفيسكي، سنوسي هوساوي، إبراهيم محنشي، بيرات أوزديمير، محمد الكويكبي، روبن كوايسون، علي هزازي ويوسف نياكاتي.

الشباب ضيفًا على الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الشباب، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ويأمل الاتفاق لتجاوز هذه الهزيمة والعودة للنتائج الإيجابية سريعًا، من أجل الحفاظ على موقعه في المنطقة الآمنة بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الشباب لحصد الثلاث نقاط أملًا في تعثر النصر وخطف الوصافة.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.