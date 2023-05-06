سبب غياب ميغان ماركل عن تتويج الملك تشارلز

اتجهت كل الأنظار اليوم إلى العائلة المالكة البريطانية بعد تتويج الملك تشارلز في حفل كبير، حيث حضر الحدث 100 رئيس دولة وكبار الشخصيات العالمية، ومع ذلك، غاب شخص واحد غير متوقع، وهي دوقة ساسكس ميغان ماركل.

أين ميغان ماركل؟

وأعلن قصر باكنغهام أنه بينما حضر الأمير هاري حفل التتويج اليوم، فإن الدوقة وأطفالها الأمير آرتشي والأميرة ليليبت ستبقى في كاليفورنيا.

وقال القصر في بيان يسر قصر باكنغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر خدمة التتويج في وستمنستر أبي يوم السادس من مايو، ستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

ويبلغ ابنهما الأكبر الأمير آرتشي، السادس في ترتيب ولاية العرش، وقالت إحدى صديقاتها لمجلة People أنه على الرغم من أن ميغان ماركل تريد دعم الملك تشارلز إلا أنها تشعر أن التدقيق في تصرفاتها سيفوق الدعم.

توترات مستمرة

يأتي غياب ميغان وسط توترات مستمرة بين هاري ووالده وشقيقه الأمير وليام، وشوهد هاري علانية مع تشارلز وويليام في سبتمبر من العام الماضي، في جنازة جدته الملكة إليزابيث الثانية.

واستقال هاري وميغان من واجباتهما الملكية في عام 2020 وشنّا منذ ذلك الحين سلسلة من الهجمات الشائكة على النظام الملكي.

ولن يكون لهاري دور رسمي في الحفل ولن يشارك في الموكب، وليس من الواضح ما إذا كان سينضم إلى الأسرة عندما يظهرون على الشرفة لتحية الحشود في وقت لاحق يوم السبت.