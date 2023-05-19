إعلان جدة : وقف التدخلات الخارجية ورفض دعم الجماعات والميليشيات المسلحة سجدة شكر من طالبة سعودية بعد فوزها في آيسف طرح تذاكر مباراة النصر والشباب إحباط تهريب كميات من القات والحشيش بجازان وعسير موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز البرهان يعين العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا التحديث الجديد في تويتر يتيح إمكانية الدردشة الصوتية ضبط مقيم و3 مخالفين لترويجهم القات والأقراص المخدرة
وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق عدد من الجوائز بعد مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.
وأظهر مقطع فيديو فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق إحدى الطالبات المركز الثاني في معرض آيسف 2023، حيث أخذوا يصفقون لها رافعين العلم السعودي، وسط أجواء احتفالية.
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فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق إحدى الطالبات المركز الثاني في #آيسف_2023#سعوديون_ينافسون_العالم#الإخبارية pic.twitter.com/mfD9hMUYUm
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023
ووثق مقطع آخر فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023 في مجال الكيمياء، حيث احتضنتها وهي تبكي فرحًا بالفوز.
فيديو | فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023 في مجال الكيمياء#سعوديون_ينافسون_العالم#الإخبارية pic.twitter.com/iM9HF1P2mg
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023
كما رصد فيديو سجود طيف الحدمي شكرًا لله بعد فوزها بالمركز الثاني عالميًا في آيسف 2023 وذلك في مجال الطاقة، وذلك مع زميلتيها لطيفة الغنام ولين الملحم.
فيديو | إحدى الطالبات السعوديات تسجد شكرا لله بعد فوزها بإحدى الجوائز في #آيسف_2023#الإخبارية#سعوديون_ينافسون_العالم pic.twitter.com/tPO8n4k91S
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023
كما رصد فيديو آخر فرحة لين الملحم مع والدها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث ظهرت وهي تبكي في حضن والدها الذي كان سعيدًا بتميزها.
فيديو | فرحة لين الملحم مع والدها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/sUdhVyrM35
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023
وكانت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، حصدت للعام السابع عشر على التوالي، عددًا من الجوائز خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.