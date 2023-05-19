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وسط أجواء احتفالية مبهجة

سجدة شكر من طالبة سعودية بعد فوزها في آيسف

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
سجدة شكر من طالبة سعودية بعد فوزها في آيسف
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق عدد من الجوائز بعد مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

وأظهر مقطع فيديو فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق إحدى الطالبات المركز الثاني في معرض آيسف 2023، حيث أخذوا يصفقون لها رافعين العلم السعودي، وسط أجواء احتفالية.

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فرحة الأسر

ووثق مقطع آخر فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023 في مجال الكيمياء، حيث احتضنتها وهي تبكي فرحًا بالفوز.

كما رصد فيديو سجود طيف الحدمي شكرًا لله بعد فوزها بالمركز الثاني عالميًا في آيسف 2023 وذلك في مجال الطاقة، وذلك مع زميلتيها لطيفة الغنام ولين الملحم.

كما رصد فيديو آخر فرحة لين الملحم مع والدها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث ظهرت وهي تبكي في حضن والدها الذي كان سعيدًا بتميزها.

وكانت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، حصدت للعام السابع عشر على التوالي، عددًا من الجوائز خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.⁩

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