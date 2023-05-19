سجدة شكر من طالبة سعودية بعد فوزها في آيسف

وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق عدد من الجوائز بعد مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

وأظهر مقطع فيديو فرحة الطلبة السعوديين لتحقيق إحدى الطالبات المركز الثاني في معرض آيسف 2023، حيث أخذوا يصفقون لها رافعين العلم السعودي، وسط أجواء احتفالية.

فرحة الأسر

ووثق مقطع آخر فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023 في مجال الكيمياء، حيث احتضنتها وهي تبكي فرحًا بالفوز.

فيديو | فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023 في مجال الكيمياء#سعوديون_ينافسون_العالم#الإخبارية pic.twitter.com/iM9HF1P2mg — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023

كما رصد فيديو سجود طيف الحدمي شكرًا لله بعد فوزها بالمركز الثاني عالميًا في آيسف 2023 وذلك في مجال الطاقة، وذلك مع زميلتيها لطيفة الغنام ولين الملحم.

كما رصد فيديو آخر فرحة لين الملحم مع والدها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث ظهرت وهي تبكي في حضن والدها الذي كان سعيدًا بتميزها.

فيديو | فرحة لين الملحم مع والدها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ⁧#آيسف_2023⁩ #الإخبارية pic.twitter.com/sUdhVyrM35 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023

وكانت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، حصدت للعام السابع عشر على التوالي، عددًا من الجوائز خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.⁩