سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد التعاون عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.
وسبق أن لعب الاتحاد ضد التعاون 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وخسر 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم متسلحًا بسلسلة تُعد الأطول في تجنب الخسارة تمتد لـ8 مواجهات، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في 4 مباريات، ويطمح لمواصلة التألق.