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ضمن منافسات دوري روشن

سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

الاتحاد ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد التعاون عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

تفوق الاتحاد

وسبق أن لعب الاتحاد ضد التعاون 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وخسر 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم متسلحًا بسلسلة تُعد الأطول في تجنب الخسارة تمتد لـ8 مواجهات، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في 4 مباريات، ويطمح لمواصلة التألق.

الاتحاد والتعاون - دوري روشن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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