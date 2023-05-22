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قبل مباراة اليوم بالدوري

سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الوحدة ضد الخليج في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

الوحدة ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الخليج عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير.

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الخليج
لاعبو فريق الخليج في الدوري – المصدر @Khaleejclub

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الوحدة ضد الخليج 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، واكتفى فرسان مكة بالفوز مرة واحدة، مقابل 3 هزائم، وخيم التعادل على نتيجة المواجهة.

الوحدة والخليج
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر spl

ويأمل فرسان مكة في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد نقاط مباراة الوحدة ضد الخليج اليوم، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل ضمان البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن فوز غائب على ملعبه منذ مواجهة الطائي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، عندما فاز بهدف دون رد، حيث خاض 7 مباريات بعد ذلك، خسر 4 مرات وتعادل في 3 لقاءات.

الشباب ضد الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

 

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