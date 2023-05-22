سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج

تترقب الجماهير مباراة الوحدة ضد الخليج في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

الوحدة ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الخليج عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير.

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الوحدة ضد الخليج 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، واكتفى فرسان مكة بالفوز مرة واحدة، مقابل 3 هزائم، وخيم التعادل على نتيجة المواجهة.

ويأمل فرسان مكة في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد نقاط مباراة الوحدة ضد الخليج اليوم، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل ضمان البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن فوز غائب على ملعبه منذ مواجهة الطائي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، عندما فاز بهدف دون رد، حيث خاض 7 مباريات بعد ذلك، خسر 4 مرات وتعادل في 3 لقاءات.