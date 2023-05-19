سجل سلبي لـ كوزمين كونترا ضد الهلال

يأمل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق الفوز أمام الهلال، وحسم بقاءه في دوري روشن السعودي.

ضمك ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل ضمك المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

كوزمين كونترا يسعى للفوز

وتُعد مباراة ضمك ضد الهلال اليوم هي الثالثة للمدرب كوزمين كونترا أمام الزعيم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث سبق وواجهه مرتين في الموسم الماضي، حينما كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ولا يملك كوزمين كونترا سجلًا إيجابيًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث خسر في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي التي أُقيمت في الرياض بهدفين مقابل هدف، كما خسر إيابًا في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتبحث كتيبة كوزمين كونترا عن الفوز الثاني أمام الهلال في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وفاز بهدف نظيف على الملعب ذاته في الدور الثاني موسم 2020\ 2021.