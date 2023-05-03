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قبل مباراته النهائية ضد أوراوا

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الهلال مستوى مميزًا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

تألق الهلال بالأدوار الإقصائية

ويستعد الزعيم لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

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ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا خلال آخر 16 مباراة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر مرتين فقط، وتعادل في مثلهما.

الهلال في دوري ابطال اسيا
تتويج الزعيم باللقب في 2019

وتعود آخر مرة شهدت إقصاء الأزرق من بطولة دوري أبطال آسيا إلى المباراة النهائية لنسخة عام 2017، عندما خسر أمام أوراوا الياباني، حيث ودع النسخة التالية من مرحلة المجموعات، وحصد اللقب في 2019.

وتم استبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من نسخة 2020، بعدما ضربت الإصابة بفيروس كورونا صفوفه، قبل أن يعود الزعيم ويتألق ويحصد اللقب في 2021، وواصل تميزه في النسخة الحالية.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الزعيم بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

الزعيم يسعى للفوز

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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