سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

يُقدم الهلال مستوى مميزًا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

تألق الهلال بالأدوار الإقصائية

ويستعد الزعيم لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا خلال آخر 16 مباراة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر مرتين فقط، وتعادل في مثلهما.

وتعود آخر مرة شهدت إقصاء الأزرق من بطولة دوري أبطال آسيا إلى المباراة النهائية لنسخة عام 2017، عندما خسر أمام أوراوا الياباني، حيث ودع النسخة التالية من مرحلة المجموعات، وحصد اللقب في 2019.

وتم استبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من نسخة 2020، بعدما ضربت الإصابة بفيروس كورونا صفوفه، قبل أن يعود الزعيم ويتألق ويحصد اللقب في 2021، وواصل تميزه في النسخة الحالية.

الزعيم يسعى للفوز

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.