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المعروفة إعلاميا بشبكة فؤاد الإيراني

سجن 7 قضاة في أكبر قضية فساد بالكويت

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
سجن 7 قضاة في أكبر قضية فساد بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الكويت أسدلت الستار على واحدة من أكبر قضايا الفساد بالبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”شبكة فؤاد الإيراني” لغسيل الأموال التي هزت الرأي العام في الكويت.

أولى الجلسات

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، حددت محكمة التمييز أولى جلساتها للنظر بالقضية في 6 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه بإصدار حكم محكمة التمييز يتم إسدال الستار على هذه القضية أمام آخر درجات التقاضي.

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وطالبت النيابة العامة، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال.

من المعروف أن محكمة الاستئناف الكويتية قضت في أكتوبر الماضي، بالحبس بحق متهمين في القضية، فيما خففت المحكمة أحكامًا بالحبس من 10 إلى 7 سنوات بحق آخرين.

سجن 7 قضاة

وقضت أيضا بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

كما عاقبت المحكمة، موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

من المعروف أنه في منتصف يوليو 2020، ألقت السلطات الكويتية، القبض على الإيراني فؤاد صالحي، المسجون حاليا بتهمة غسيل أموال، وذلك عقب مداهمة موقعه بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت، وحرزت السلطات سيارات فارهة وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

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