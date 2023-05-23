Icon

أمريكي يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ بط يعبر الشارع Icon الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا Icon جولة في مدن أمريكية للشركات التقنية الناشئة السعودية Icon عمالة سوق الصواريخ يبدؤون إفراغ محلاتهم بعد قرار الإغلاق Icon العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول Icon الموندو ديبورتيفو : كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر Icon سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير Icon أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير Icon وزير الطاقة يحذر المضاربين في النفط: أعرف متى أكشف أوراقي Icon رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اقتربت من المنازل والمنشآت

سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، مشهدًا لسحابة هائلة ورياح هابطة تطوف فوق الحريضة في تهامة عسير والتي تشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأظهر الفيديو لقطات لسحابة هائلة مع رياح هابطة تغطي سماء الحريضة، وتقترب من المنشآت والمناطق السكنية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن

13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر

13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً
الرائد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء

الرائد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء

حالة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنصف الثاني من 2023

حالة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنصف الثاني من 2023

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة