سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير

وثق مقطع فيديو متداول، مشهدًا لسحابة هائلة ورياح هابطة تطوف فوق الحريضة في تهامة عسير والتي تشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأظهر الفيديو لقطات لسحابة هائلة مع رياح هابطة تغطي سماء الحريضة، وتقترب من المنشآت والمناطق السكنية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.