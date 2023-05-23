سحابة مهيبة على أبها مليئة بالمطر والبرد والخيرات

نشر خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، صورة على حسابه بموقع “تويتر”، تظهر تكون سحابة مهيبة على أبها وغربها.

وقال الجازع “سحابة مهيبة على أبها وغربها وتتحرك شرقًا مليئة بالمطر والبرد والخيرات”، مؤكدًا أنها قد تكون تاريخية منذ عام 1982.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.