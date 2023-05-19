سحابة نووية تقترب من أوروبا

قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، إن تدمير ذخيرة اليورانيوم المنضب التي قدمها الغرب لأوكرانيا أدى إلى ظهور سحابة نووية مشعة تتجه بالفعل نحو أوروبا.

زيادة مستوى الإشعاع في بولندا

جاء ذلك في اجتماع لباتروشيف، اليوم الجمعة، في مدينة سيكتيفكار الروسية، حيث لفت الانتباه إلى حقيقة أن الأمريكيين كثيرًا ما ساعدوا بلدانًا أخرى بهذه الطريقة عبر التاريخ، كما فعلوا مع أوكرانيا، وذلك بالضغط على الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية لتزويد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، ليؤدي ذلك إلى تدميرهم وتوجه السحابة المشعة إلى أوروبا الغربية، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم تسجيل زيادة في مستوى الإشعاع في بولندا.

كذلك أوضح باتروشيف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور اليابان الآن، ووصل هيروشيما يوم أمس لحضور قمة مجموعة السبع، كي يؤكد على ضرورة التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة، سيناقش مزيدًا من المساعدات لأوكرانيا التي تعود بالضرر عاجلًا أم آجلًا على أوروبا.

تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

وتابع أن الولايات المتحدة تطور وتستخدم بالفعل أسلحة كيماوية وبيولوجية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعتذر لليابان عن قصفها هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة الذرية، وقال: لن يعتذروا عما فعلوه، لأنهم يقولون لليابانيين إن الاتحاد السوفيتي، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، هو الذي استخدم أسلحة ذرية ضدهم.