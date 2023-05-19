سحب رعدية كثيفة مصحوبة بأمطار غزيرة على 3 مناطق

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كشفت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد ازدياد تكون السحب الرعدية الممطرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات من مناطق عسير والباحة تمتد إلى الطائف والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه السحب حتى مساء اليوم، وكذلك تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح الهابطة على منطقتي الرياض والشرقية وتستمر حتى مساء اليوم.
🔴 رادارات الطقس ترصد ازدياد تكون السحب الرعدية الممطرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات من مناطق #عسير و #الباحة تمتد إلى #الطائف و الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، مع توقعات باستمرارها حتى مساء اليوم، وكذلك تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح الهابطة… pic.twitter.com/3uR7RHEWtBقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 19, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.