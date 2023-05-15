سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض وحائل ومكة المكرمة

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أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء الحالة الممطرة السابعة عشرة على المملكة اليوم الاثنين.
وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر: أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، اللهم صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته.
وتابع: بدأت الحالة الممطرة السابعة عشرة، السحب بعضها ممطر، وبعضها رعدية، عشاء اليوم الاثنين، الساعة الثامنة على أجزاء من القصيم، وأقصى غرب منطقة الرياض، وشرق منطقة مكة المكرمة، وشرق منطقة حائل، مع رياح مغبرة هابطة، وأمطار شرق الطائف.
ونشر الحصيني، مقطعًا مصورًا يوثق هطول الأمطار، فضلًا عن لقطات أخرى تظهر السحب الممطرة والرعدية على خريطة المملكة.