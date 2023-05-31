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رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه Icon سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا Icon نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء Icon سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية Icon اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام Icon كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب Icon شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة Icon حظر تجول ليلي في بورتسودان Icon

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ضمن مبادرة طريق مكة

سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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جهزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” صالة المبادرة بمطار إسطنبول الدولي بمختلف التقنيات المتقدمة؛ لإتمام تسهيل إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام، ضمن مبادرة طريق مكة التي دُشنت اليوم في جمهورية تركيا، وذلك في إطار مشاركتها في المبادرة كممكن رقمي.

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عالية الخصوصية

وعمل الفريق الفني والتقني في “سدايا” من خلال مركز المعلومات الوطني على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية المتوافقة مع متطلبات الخدمة في المبادرة، وتشمل تشغيل ودعم الأنظمة للمبادرة، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.

ويضم فريق “سدايا” مجموعة من المهندسين والفنيين الذين يعملون على مدار الساعة لربط وتفعيل وتشغيل محطات عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي، علاوة على تسلّم المواقع ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، وتجهيزها لحقائب

متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل وبما ينسجم مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.

تعزيز الابتكار

وتأتي مشاركة “سدايا” في المبادرة ضمن مساعيها الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي، حيث تتكامل في أدوارها مع بقية الجهات الحكومية.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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