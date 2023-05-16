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سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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يعكس إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي والنسخة التجريبية لتطبيق علام الذي يعد أول تطبيق محادثة باللغة العربية، ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من دعم منقطع النظير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

وتتسق هذه المشروعات الابتكارية التي تم تدشينها في خطوة مهمة لتحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في ظل دعمه اللامحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعد تدشين سدايا لمركز تميز الأبحاث للذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع “إنيفيديا” وإعلانها عن إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق “علّام”، خطوة ضمن الجهود التي تتبناها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وفي إطار ما تحظى به من اهتمام منقطع النظير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تطبيق علام

ويعتبر تطبيق “علّام” واحدًا من الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُمكن للمستخدمين كتابة النصوص أو تسجيل الاستفسار بشكل صوتي ويقوم بمعالجة المدخلات والإجابة عن الاستفسارات بشكل نصي أو صوتي حسب رغبة المستخدم، وتحسين وتلوين الصورة القديمة، تلخيص الوثائق.

وقد تم إطلاقه في إطار ما توليه سدايا من اهتمام بتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويقوم التطبيق الذي يعد أول تطبيق سعودي بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإجابة والرد على استفسارات المستفيدين في عدد من المجالات الحيوية، ويعتمد في النسخة التجريبية على أكثر من مئات الملايين مقالة عربية وإنجليزية.

كما يمتاز بإشراف فريق تقني سعودي من سدايا ويستند مضمونه إلى السياسات المعمول بها في المملكة ويتم متابعة عمله باستمرار لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين.

ويستند تطبيق علّام إلى مصادر معلومات تمثل مجموعة كبيرة من أهم مصادر المعرفة في المملكة والعالم العربي، وهو مدرّب على التعامل مع مئات الملايين من المقالات المتخصصة.

محاضرات الذكاء الاصطناعي

وسعيًا من سدايا لتعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما ما يتعلق بهذين الإنجازين الوطنيين فإنه سيتم إقامة سلسلة محاضرات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي للجامعات السعودية بدءًا من جامعة الملك سعود.

ويؤكد ذلك ما استهدفه ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي نظمته سدايا، حيث سعت لاطلاع العالم على أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع حول مفهوم هذا المجال لخدمة البشرية.

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