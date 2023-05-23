سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج

تُشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” كّممكن رقمي في مبادرة ” طريق مكة ” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتنفذها وزارة الداخلية لعام 1444هـ في سبع دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

وتأتي هذه الجهود في إطار ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من دعم منقطع النظير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما.

دعم التحول الرقمي

كما تأتي ضمن مساعي “سدايا” الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن.

وتتكامل “سدايا” في أدوارها مع بقية الجهات الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة طريق مكة، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني الذي يعمل على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية المتوافقة مع متطلبات الخدمة في المبادرة وتشمل أنظمة: الحدود، والحج، وتسجيل المسافرين، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.

أحدث التقنيات

ويضم فريق “سدايا” مجموعة من المهندسين والفنيين الذين يعملون في مطارات هذه الدول على مدار الساعة لربط وتفعيل وتشغيل محطات عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي علاوة على تسلّم المواقع ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، وتجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل وبما ينسجم مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.