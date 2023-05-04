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عبرت الطريق وحلقت في الأجواء

سرب من الطيور المهاجرة يغلق طريقاً عاماً في المملكة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
سرب من الطيور المهاجرة يغلق طريقاً عاماً في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، سرباً لطيور مهاجرة تعبر وتغلق أحد الطرق في المملكة.

رحلة الطيور المهاجرة

وأظهر الفيديو الطيور المهاجرة، تسير بعرض طريق عام مخصص لمرور السيارات، فيما تحرك قائد سيارة ببطء حتى لا يصدم الطيور.

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الطيور المهاجرة تحلق

وظهر خلال المقطع، عدداً آخر من الطيور تسير بمنطقة رملية بجانب الطريق، ثم طارت وحلقت في الجو.

يذكر أن قائمة الطيور المهاجرة تحتوي على بعض الأنواع العربية، التي تشتهر بها دول الوطن العربي كمصر والسعودية، من بينها طائر الكرك أو الأكحل، كما يسمونه والسمان والوز الربيعي والحبارى والكروان والدرج والصقور.

 

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