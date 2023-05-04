سرقة أغذية بأكثر من 13 مليون دولار في السودان

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

نهب متفشٍّ

وأفاد إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، بأن النهب في البلاد متفشٍّ وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق، وفقًا لرويترز.

وتابع: “قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا والبعض الآخر من شاحنات… وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب. نتلقى كل يوم تقريبًا تقارير عن عمليات نهب أخرى”.

فرار 100 ألف شخص

وتأتي تصريحات رو غداة مناشدة مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، طرفي الصراع في السودان على التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.

وقالت الأمم المتحدة: إن الصراع في السودان أجبر نحو 100 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة وعرقل توصيل المساعدات في بلد يعتمد ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية.

مزيد من الإمدادات

وأردف رو أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان.

ومضى يقول: “نعلم أننا إذا لم نشترِ سلعًا أولية الآن، سينفد مخزوننا في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة”.

وأضاف: “بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التي يمكننا بها الشراء والتسليم أيضًا في المواقع التي يتسنى لنا الوصول إليها ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنًا نسبيًّا”.