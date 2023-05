سرقة 3 خراف من مزرعة الملك تشارلز

قامت ناشطات نباتيات من مجموعة أنيمل رايزينغ، بسرقة 3 خراف من مزرعة ساندرينغهام التابعة لـ الملك تشارلز، في نورفولك شرق إنجلترا.

وأظهرت صور نشرتها أنيمل رايزينغ عبر تويتر 3 نساء وهنّ يسرقن 3 خراف من حقل من أجل إطلاق سراحها، وقالت إحداهن التي أكدت خلال حديثها أنها موجودة في مزرعة ساندرينغهام، كما تابعت: لو لم نحررها لكانت ستُنقل قريبًا إلى أحد المسالخ، وكان لحمها سيُباع ويُؤكل.

وأشارت المجموعة المهتمة بالحيوان، في بيان إلى أن الإنقاذ تمّ مساء الأربعاء قرابة الساعة 8:00 مساءً، وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن إلى الشرطة.

من جانبها، أكدت شرطة نورفولك في بيان أن 3 نساء توجّهن طوعا إلى مركز شرطة سلو قرب وندسور، حيث تمّ توقيفهن للاشتباه في إقدامهن على سرقة.

وذكرت أنيمل رايزينغ أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من عمليات إنقاذ الحيوانات كما تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الصيف، بهدف توعية البريطانيين بضرورة تغيير نظامهم الغذائي.

ويذكر أن مزرعة ساندرينغهام التي تبلغ مساحتها آلاف عدة من الهكتارات وتضم غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ 5 أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

As a nation of animal lovers, how can we justify harming gentle babies? Actions like this are often laced with both joy and grief. We are celebrating newfound freedom while grieving for the hundreds of lives left behind.

