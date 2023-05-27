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دافع غريب وراء العملية

سرقة 3 خراف من مزرعة الملك تشارلز

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
سرقة 3 خراف من مزرعة الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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قامت ناشطات نباتيات من مجموعة أنيمل رايزينغ، بسرقة 3 خراف من مزرعة ساندرينغهام التابعة لـ الملك تشارلز، في نورفولك شرق إنجلترا.

دافع السرقة

وأظهرت صور نشرتها أنيمل رايزينغ عبر تويتر 3 نساء وهنّ يسرقن 3 خراف من حقل من أجل إطلاق سراحها، وقالت إحداهن التي أكدت خلال حديثها أنها موجودة في مزرعة ساندرينغهام، كما تابعت: لو لم نحررها لكانت ستُنقل قريبًا إلى أحد المسالخ، وكان لحمها سيُباع ويُؤكل.

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وأشارت المجموعة المهتمة بالحيوان، في بيان إلى أن الإنقاذ تمّ مساء الأربعاء قرابة الساعة 8:00 مساءً، وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن إلى الشرطة.

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بداية لسلسلة إنقاذ

من جانبها، أكدت شرطة نورفولك في بيان أن 3 نساء توجّهن طوعا إلى مركز شرطة سلو قرب وندسور، حيث تمّ توقيفهن للاشتباه في إقدامهن على سرقة.

ناشطات يسرقن 3 خراف من مزرعة الملك تشارلز

وذكرت أنيمل رايزينغ أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من عمليات إنقاذ الحيوانات كما تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الصيف، بهدف توعية البريطانيين بضرورة تغيير نظامهم الغذائي.

ويذكر أن مزرعة ساندرينغهام التي تبلغ مساحتها آلاف عدة من الهكتارات وتضم غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ 5 أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

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