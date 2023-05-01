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تم نهب جميع المخازن

سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية في السودان

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية في السودان
المواطن - فريق التحرير

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تم سرقة حوالي 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، المقدمة للسودان ضمن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة.

نهب جميع المخازن

وأفاد مبعوث الأمم المتحدة في دارفور، فولكر بيرثيس، لوكالة سكاي نيوز البريطانية، قائلا: معظم المساعدات الإنسانية التي كانت في مستودعاتنا سرقت، ونهبت جميع مخازن منظمة الأغذية العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات في دارفور، ونتيجة لذلك فقد برنامج الغذاء العالمي حوالي 4000 طن من المساعدات الإنسانية.

سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الأممية في السودان

وشدد بيرثيس، على ضرورة وقف إطلاق النار، لاستئناف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمواطنين.

اشتباكات السودان

واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في الـ 15 من أبريل الماضي، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن، جميع الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العنيفة والاشتباكات الدامية التي تدور هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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