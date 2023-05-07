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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

سرق سيارة في وضع التشغيل بخليص فأسقط امرأة وطفليها من داخلها

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
سرق سيارة في وضع التشغيل بخليص فأسقط امرأة وطفليها من داخلها
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة.

وأضاف الأمن العام عبر موقع تويتر، نتج عن ذلك سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.

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وقال الأمن العام إن جرى إيقاف الشخص، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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