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مشاكل يواجهها مصنع تسلا في شنغهاي

سر زيارة إيلون ماسك للصين بعد قطيعة 3 سنوات

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
سر زيارة إيلون ماسك للصين بعد قطيعة 3 سنوات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت مصادر عن زيارة سيجريها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للصين من أجل لقاء مع كبار المسؤولين الصينيين.

زيارة ماسك لـ شنغهاي

وأوضحت المصادر أن ماسك سيزور مصنع تسلا في شنغهاي. خلال زيارته إلى الصين هذا الأسبوع، وستكون أول رحلة له إلى البلاد منذ ثلاث سنوات.

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وقال مصدران: إنه من المتوقع أن يلتقي ماسك مع كبار المسؤولين الصينيين ويزور مصنع تسلا في شنغهاي.

ولم يتضح تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها المالك الجديد لشركة تويتر للصين، ولم ترد تسلا أو مصادر إعلامية رسمية في الصين على طلب معرفة تفاصيل الزيارة.

مصنع تسلا في شنغهاي

ذكرت وكالة رويترز في مارس أن ماسك كان يخطط لرحلة إلى الصين ويسعى لعقد اجتماع مع رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ في وقت مبكر من إبريل.

وتعد الصين ثاني أكبر سوق لشركة Tesla بعد الولايات المتحدة، ويعد مصنعها في شنغهاي هو أكبر مركز إنتاج لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

تويتر محظور بالصين

ويمتلك ماسك أيضًا منصة التواصل الاجتماعي تويتر، المحظورة في الصين، على الرغم من أن بعض الأشخاص يصلون إليها عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وستكون هذه الرحلة هي الأولى لماسك إلى الصين، منذ أن أثار ضجة عبر الإنترنت من خلال الرقص على خشبة المسرح خلال حدث في مصنع تسلا في شنغهاي بأوائل عام 2020.

مشاكل تسلا

وتأتي الزيارة في وقت تتصارع فيه تسلا مع العديد من المشكلات، بما في ذلك المنافسة المكثفة مع صانعي السيارات الصينيين الذين يقومون بتصدير سياراتهم الكهربائية المصنوعة في الصين، مع ضعف الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم.

ولم تقدم تسلا أي تحديث لخططها لزيادة الإنتاج بمقدار 450 ألف سيارة سنويًّا في مصنعها في شنغهاي، على الرغم من أنها قالت في إبريل: إنها ستبني مصنعًا في شنغهاي لإنتاج منتجات تخزين الطاقة Megapack.

قيود التوسع في الصين

وقدمت الشركة خططًا للسلطات المحلية لتوسيع القدرة على إنتاج المحركات في مصنع شنغهاي إلى 1.75 مليون وحدة سنويًّا.

وصرح ماسك، في لقاء سابق مع قناة CNBC، أن “هناك بعض القيود يواجهها من أجل التوسع في الصين”. وفي المقابلة نفسها، قال ماسك: إن التوترات بين الولايات المتحدة والصين “يجب أن تكون مصدر قلق للجميع”.

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