سر ظهور شخصين على سطح الكرملين لحظة هجوم الدرون

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تسبب تداول مقطع فيديو، يوثق صعود فردين من عناصر الأمن الروسي على قبة الكرملين، لحظة الهجوم الذي تعرض له المبنى، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
اللحظات الأولى لهجوم #أوكرانيا بمسيرات انتحارية على مبنى #الكرملين.. و #روسيا تعتبرها محاولة لاغتيال #بوتين #شاهد_سكاي pic.twitter.com/OmVHTDuEf1
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 3, 2023
ووثق الفيديو محاولة رجلي أمن الصعود إلى قبة مبنى الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك قبل لحظات من إسقاط المسيرتين.
وأثار المقطع تساؤلات بشأن تواجد العنصرين في لحظة الانفجار، حيث عبر البعض عن استغرابه، بينما اعتقد البعض أن الأمر جزء من عملية الاستنفار ضد المسيرتين.
ولم يصدر أي توضيح على الفور من قبل السلطات الروسية بشأن المقطع المتداول.
وفي وقت سابق الأربعاء، اتهمت موسكو كييف بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الحادث.
وأعلن الكرملين أن الجيش والاستخبارات الروسيين عطّلا طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط العاصمة، واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.