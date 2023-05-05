سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن السعر الصادم الذي حددته إدارة نادي برايتون الإنجليزي، وذلك من أجل بيع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن الريدز سيتعاقد مع ماك أليستر في حالة واحدة وهي دفع 80 مليون جنيه إسترليني لنادي برايتون، حيث ترى إدارة الريدز أن هذا المبلغ مبالغ فيه.

ليفربول مهتم بـ ماك أليستر

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: إن إدارة الريدز ترغب في التعاقد مع ماك أليستر لدعم خط الوسط في ظل تراجع مستوى كل من البرازيلي فابينيو والإنجليزي جوردان هندرسون مؤخرًا.

ويريد الريدز إتمام صفقة ماك أليستر بعدما فقدوا الفرصة في ضم الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي بات قريبًا من الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأصبح ليفربول المرشح الأقوى لضم ماك أليستر في ظل صرف تشيلسي الإنجليزي النظر عن ضم اللاعب الأرجنتيني صاحب الأصول الإسكتلندية في صيف العام الحالي.