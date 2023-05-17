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تعالج مشكلات حيوية مثل تنقية المياه وعلاج السرطان

سعوديون ينافسون العالم بأبرز الابتكارات في آيسف 2023

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ صباحاً
سعوديون ينافسون العالم بأبرز الابتكارات في آيسف 2023
المواطن - واس

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تقام تحكيم الأعمال المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، اليوم الأربعاء 17 مايو، في مدينة دالاس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية لنحو 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة على مستوى العالم.

مشاريع المنتخب السعودي

ويقف المنتخب السعودي على هرم أبرز المنتخبات المشاركة ب35 طالب وطالبة يقدمون مشروعات بحثية في 15 مجال، هي: علوم النبات،نظم البرمجيات، علوم الأرض والبيئة، علم المواد، علوم الأحياء الخلوية والجزئية، علوم الأحياء الحاسبي والمعلوماتية، الهندسة الطبية والحيوية، الهندسة البيئية، الكيمياء، والفيزياء والفلك، العلوم الاجتماعية والسلوكية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة، الروباتات والأجهزة الذكية، التقنيات الهندسية.

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وتعالج هذه الأبحاث مشكلات مهمة وحيوية مثل تنقية المياه ومعالجة الأمراض مثل السرطانات، فضلا عن ابتكارات في إنتاج الطاقة بتكلفة قليلة ومعرفة المشاعر من خلال تعابير الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي وكل ما يخدم المجتمع.

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أفضل الإمكانات

وقد وفرت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم أفضل الإمكانات لتهيئة تلك المشروعات ورفع جودتها من خلال التعاون والشراكة مع عدد من 8 جهات بحثية، هي : جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة الملك فيصل، وزارة المياه والبيئة والزراعة.

وأكد نائب الامين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع د. باسل السدحان لوكالة الأنباء السعودية أن الهدف هو أكبر من الفوز، وأن المكاسب أكبر من ذلك بكثير، مثل التركيز على التجربة الدولية، بما فيها من احتكاك الطلبة والمنافسة مع أقرانهم في نفس المستوى، والالتقاء بجنسيات مختلفة وتفكير مختلفة.

تمكين الطلبة

وأضاف : “الهدف الآخر في أن يستمر الطلبة في مجالهم البحثي، ويستلهمون من زملائهم المتطوعين معهم في هذه النسخة ممن شاركوا في النسخ السابقة، ويدرسون حاليا في أفضل الجامعات العالمية، لاسيما وأن “موهبة” تسعى في الدعم والرعاية والتمكين لهم مثل محطة الوصول لآيسف التي تعنى بكل الشغوفين بمجالات العلوم والهندسة وتوفير المعامل البحثية وتدريبهم على البحث تحت إشراف الأساتذة الجامعيين بما يؤهل جيل شاب وواعد ومميز في مجال البحث العلمي يواكب طموحات المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة 2030 التي تعنى بالبحث والابتكار وتضع الاستثمار في الشباب على رأس الأولويات”.

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