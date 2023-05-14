سعودي يروي تفاصيل عثوره على والدته المصرية بعد فراق 3 عقود

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كشف المواطن تركي خالد سنيد السنيد تفاصيل جديدة حول كيفية العثور على والدته المصرية التي انفصلت عن والده بعد فراق أكثر من 30 عامًا.
في لقاء مع والدته عبر #صباح_العربية.. الابن السعودي تركي السنيد: كنت أبحث عن أمي منذ سنوات ولم أصدق أنني وجدتها
شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/xnhwLmlamgقد يهمّك أيضاً
— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 14, 2023قد يهمّك أيضاً
وقال السنيد في لقاء مع “صباح العربية” إنه لم يصدق بداية الأمر أنه عثر أخيرًا على والدته المصرية، كاشفًا عن رحلة البحث الطويلة عن والدته عندما سافر إلى مصر، وتوجهه للسفارة السعودية بالقاهرة بعد العيد مباشرة فوجد جميع الأوراق الخاصة بملف والديه.
وأوضح السنيد أنه تواصل مع الجهات المعنية المصرية التي بحثت في أكثر من مكان عن الأم المفقودة، حتى عثروا عليها، حينها تواصلت معها السفارة السعودية، وأخبرتها عن ابنها. موجهًا شكره لكل القائمين بالسفارة السعودية ومنهم محمد البريكي ومحمد السبيعي وعلى رأسهم السفير أسامة النقلي.
ولفت إلى أنه بحث كثيرًا من خلال أقاربه وعائلته ولكنه لم يتوصل لشيء، حينها قرر التواصل مع السفارة السعودية التي تعاملت بكل جدية مع الملف الخاص بها، موجهًا شكره لكل القائمين بالسفارة السعودية.