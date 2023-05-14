Icon

خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام Icon حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم Icon البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو Icon موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عثر عليها بالتنسيق مع السفارة السعودية في القاهرة

سعودي يروي تفاصيل عثوره على والدته المصرية بعد فراق 3 عقود

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
سعودي يروي تفاصيل عثوره على والدته المصرية بعد فراق 3 عقود
المواطن - فريق التحرير

كشف المواطن تركي خالد سنيد السنيد تفاصيل جديدة حول كيفية العثور على والدته المصرية التي انفصلت عن والده بعد فراق أكثر من 30 عامًا.

وقال السنيد في لقاء مع “صباح العربية” إنه لم يصدق بداية الأمر أنه عثر أخيرًا على والدته المصرية، كاشفًا عن رحلة البحث الطويلة عن والدته عندما سافر إلى مصر، وتوجهه للسفارة السعودية بالقاهرة بعد العيد مباشرة فوجد جميع الأوراق الخاصة بملف والديه.

وأوضح السنيد أنه تواصل مع الجهات المعنية المصرية التي بحثت في أكثر من مكان عن الأم المفقودة، حتى عثروا عليها، حينها تواصلت معها السفارة السعودية، وأخبرتها عن ابنها. موجهًا شكره لكل القائمين بالسفارة السعودية ومنهم محمد البريكي ومحمد السبيعي وعلى رأسهم السفير أسامة النقلي.

ولفت إلى أنه بحث كثيرًا من خلال أقاربه وعائلته ولكنه لم يتوصل لشيء، حينها قرر التواصل مع السفارة السعودية التي تعاملت بكل جدية مع الملف الخاص بها، موجهًا شكره لكل القائمين بالسفارة السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم