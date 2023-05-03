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عقده سينتهي بعد 8 أسابيع من الآن

سعود الصرامي: إيجالو لن يستمر في الهلال

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
سعود الصرامي: إيجالو لن يستمر في الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لن يستمر مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

عقد إيجالو

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “النسر النيجيري ينتهي عقده بعد أقل من 8 أسابيع، لن يستمر في صفوف أزرق الرياض، حتى لو حقق وصيف العالم كأس آسيا ولقب مسابقة كأس الملك”.

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ويلعب إيجالو مع أزرق الرياض منذ يناير 2022 قادمًا من نادي الشباب، وسجل 18 هدفًا في دوري روشن الموسم الحالي، كما سبق للنجم النيجيري صاحب الـ34 عامًا اللعب في صفوف أندية واتفورد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى اللعب في صفوف أندية غرناطة الإسباني وأودينيزي الإيطالي وشنغهاي شينوا الصيني.

ثنائية إيجالو - الهلال والنصر

الهلال وأوراوا

ويستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، لمواجهة نادي أوراوا الياباني السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو.

وكان أزرق الرياض تعادل مع أوراوا ذهابًا بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي، حيث سجل سالم الدوسري الهدف الأول للأزرق في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، ثم تعادل شينزو كوروكي لفريق أوراوا في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة.

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