سعود عبدالحميد سلاح دياز لفرض أسلوبه التكتيكي

يُقدم النجم سعود عبدالحميد مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون واحدًا من أهم اللاعبين في تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

الهلال يستعد لأوراوا

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

تألق سعود عبدالحميد

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، بالمستوى المميز الذي يُقدمه سعود عبدالحميد منذ الانتقال إلى صفوف الهلال، مؤكدًا أنه يُساعد دياز في تطبيق تكتيكه.

وقال: “وسط كل الإصابات وعدم الاستقرار في النتائج التي عانى منها الهلال هذا الموسم، بقي الظهير سعود عبدالحميد عنصراً أساسياً في صفوف الفريق الذي انضم إليه قادماً من الاتحاد في عام 2021، حيث لعب في تسع مباريات من دوري أبطال آسيا”.

وتابع: “سواء كان ينوب عن ياسر الشهراني المصاب في مركز الظهير الأيسر أو يبدأ كأساسي في مركزه الطبيعي كظهير أيمن، فإن أداء عبد الحميد النشط وقدرته على المساهمة في كل من الجانبين الدفاعي والهجومي من اللعب، فقد كان ذلك حاسماً لقدرة دياز على فرض أسلوبه التكتيكي”.

وجاء في ختام التقرير: “في مباراة الإياب المحددة يوم السبت، سيكون دور سعود عبدالحميد الهجومي حاسماً بينما يحاول الهلال تعويض النتيجة، لكن سرعة استعادته للكرة ستكون واحدة من الأسلحة التي يعتمد عليها دياز لضمان عدم تلقي فريقه أهدافاً عكس ما يسعى إليه وهو البحث عن الهدف.